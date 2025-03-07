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Санкции не страшны — западный аналитик ответил на угрозы Трампа

1:49
Мир

Американский аналитик Скотт Риттер сообщил, что, несмотря на вероятность введения санкций в энергетической сфере, Россия продолжит достигать целей СВО.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Он отметил, что администрация Дональда Трампа дала понять о намерении США применять энергетические ограничения с целью сократить доходы России и снизить мировые цены на нефть.

Риттер выразил уверенность в том, что российское руководство уже приняло все необходимые шаги для смягчения последствий любых мер со стороны США, что позволит успешно продолжать реализацию поставленных задач. В свою очередь, президент Трамп в пятницу заявил, что Вашингтон может усилить санкционный режим против Москвы, ссылаясь на успехи российской армии в боях с ВСУ.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее отметил готовность Вашингтона без колебаний ввести пакет ограничений против российского энергетического сектора, если это потребуется для достижения мира на Украине. Одновременно администрация Трампа поручила Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить перечень мер, которые возможно смягчить во время будущих переговоров с Москвой.

После начала спецоперации на Украине западные страны значительно усилили давление на Россию. При этом президент Владимир Путин указывал на то, что основная цель мер, предпринимаемых США и их союзниками, заключается в ухудшении жизненных условий миллионов людей.

Несмотря на это, Москва успешно адаптируется к санкционной политике, а некоторые аналитики на Западе отмечают неэффективность уже введённых ограничений и неспособность присоединившихся государств признать провал своей антироссийской стратегии.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017). Американец немецкого происхождения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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