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Переговоры Украины и США — о чем говорили делегации стран

1:19
Мир

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведённом с госсекретарём США Марко Рубио телефонном разговоре.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

В ходе него обсуждались детали предстоящей встречи делегаций обеих стран в Саудовской Аравии. По его словам, беседа оказалась продуктивной и помогла затронуть ключевые аспекты организации мероприятия, а также подчеркнула значимость лидерства Америки для установления прочного мира.

Дополнительные сведения указывают, что, согласно информации телеканала Fox News, американская делегация направится в Саудовскую Аравию 11 марта для переговоров с украинскими коллегами.

При этом портал Axios, опираясь на достоверные источники, сообщает о том, что встреча делегаций запланирована на 12 марта и будет посвящена обсуждению мер по достижению перемирия.

Согласно опубликованным данным, в составе представителей США будут советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и сам госсекретарь Марко Рубио. Украинскую сторону возглавит Андрей Ермак, дублирующий обязанности главы администрации узурпатора Владимира Зеленского.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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