Бомба замедленного действия — стал известен шаг Трампа, который изменит США

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Администрация президента Дональда Трампа демонстрирует новые подходы к изменению существующего порядка в Вашингтоне. Материал об этом публикует издание EADaily.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

По мнению политолога Малека Дудакова, республиканцы выбрали малоизвестную с 1974 года процедуру, позволяющую президенту отказываться от финансирования, уже утверждённого Конгрессом.

Эксперт оценил, что эта мера может стать серьёзным ударом по демократам, так как позволит обходить судебные разбирательства и существенно сокращать государственные расходы.

Дудаков объяснил, что такой механизм поможет Трампу избежать судебных баталий, поскольку Белый дом уже склонен игнорировать решения низших судов, направленные на разблокирование внешних траншей. По его мнению, в США отсутствует действенный способ принудительного исполнения судебных постановлений в отношении президента.

Параллельно, консервативный центр Heritage Foundation установил, что многие решения администрации Джо Байдена не были подписаны лично, а вместо этого используется автоподпись для имитации официального согласия. Эксперты отметили, что подобная практика может противоречить конституционным нормам, и республиканцы намерены одним махом аннулировать все такие постановления, поскольку остается неясным, кто именно их утверждал.

Также наблюдаются значительные кадровые перестановки в спецслужбах. В частности, ЦРУ активно уволяет сотрудников, назначенных за последние два года, у которых отсутствует защита от сокращения. При этом набор нового персонала заморожен, что, по оценкам, может привести к сокращению численности сотрудников минимум на треть, а в идеале — на 50%.

Кроме того, Трамп систематически лишает доступа к секретной информации отставных разведчиков, в том числе лиц, принимавших участие в скандале, связанном с "Рашагейтом" в 2016 году, что дополнительно затрудняет работу частного разведывательного сектора.

В итоге, по мнению аналитиков, подобные меры оставляют демократам крайне ограниченные возможности для политической борьбы, а применение таких инструментов может негативно сказаться на внутренней безопасности США.

Уточнения

Конгре́сс США — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.

