Баварский лед подвел туристов: Шестнадцать индийских путешественников едва не погибли на озере

Экстремальная экскурсия: Индийские туристы провалились под лед в Баварии

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Группа из шестнадцати индийских туристов оказалась в опасной ситуации на одном из озер в Баварии, Германия, когда ледяной покров не выдержал их общего веса. Информацию об этом происшествии сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ остров

Согласно сообщению, трое путешественников полностью ушли под воду, в то время как остальные участники группы получили серьезное переохлаждение, однако сумели самостоятельно выбраться на берег.

В спасательной операции были задействованы вертолеты местной полиции, что позволило оперативно обнаружить и эвакуировать пострадавших. Один из туристов получил серьезные травмы и нуждался в оказании квалифицированной медицинской помощи.

Данный инцидент произошел на фоне других новостей, касающихся судебных разбирательств и санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

В частности, сообщается о том, что суд в Новосибирской области признал законным решение о замене реального срока наказания на принудительные работы для Никиты Лазькова, признанного виновным в ДТП, повлекшем за собой смерть журналиста Антона Лучанского.

Кроме того, стало известно о начале эпидемиологического расследования Роспотребнадзора в связи с инцидентом, произошедшим в Московском государственном университете (МГУ), где несколько студентов были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции.

Данный инцидент подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности при нахождении на льду, особенно в период межсезонья, когда ледяной покров становится непрочным и представляет опасность для жизни и здоровья людей.