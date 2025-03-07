Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-главком Залужный назвал "критические" потери ВСУ
Почему ваша морковь горькая? Узнайте 5 фатальных ошибок садоводов
Хрустящая корочка и сочное мясо: как запечь идеальную курицу
Камера на хищнике сняла нечто странное: русалка или что-то пострашнее
ТОП-5 самых необычных блюд СССР  
Белоруссия и Россия объединяют усилия в производстве беспилотников
Хватит заедать стресс: Госдума нашла управу на любителей булочек
Диетологи раскрыли секрет: это мясо можно есть килограммами и худеть — вот о чем речь
Миниатюрный, но мощный: чем хорош новый российский спутниковый модем

Крокодил-людоед: В Индонезии найдены останки женщины, пропавшей после нападения рептилии

Смертельная встреча с крокодилом: В Индонезии нашли останки пропавшей женщины
1:31
Мир

В индонезийском городе Панкалпинанг, расположенном в провинции Банка-Белитунг, были обнаружены останки 45-летней женщины, которая ранее пропала без вести после предполагаемого нападения крокодила. Об этом сообщает индонезийский новостной портал Voi.id.

аллигатор крокодил
Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
аллигатор крокодил

Останки жертвы были обнаружены местным рыбаком, который пересекал реку на своей лодке. Внимание рыбака привлекли разбросанные по берегу и плавающие в воде фрагменты человеческого тела. Неподалеку от места обнаружения останков рыбак также заметил крокодила.

Незамедлительно сообщив о своей страшной находке спасателям, рыбак оказал неоценимую помощь в установлении обстоятельств трагедии.

Прибывшие на место происшествия спасатели провели операцию по сбору останков и их последующей транспортировке в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В ходе проведения поисковых мероприятий на берегу реки, неподалеку от места обнаружения останков, был найден мотоцикл, принадлежавший пропавшей женщине. Данный факт подтверждает версию о том, что женщина стала жертвой нападения крокодила во время нахождения у реки.

Трагический инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Индонезии и вновь поднял вопрос о необходимости принятия мер по защите населения от нападений диких животных, в частности, крокодилов.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии. Из ныне живущих организмов ближайшие родственники крокодилов — птицы, потомки сестринской ветви архозавров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова
Еда и рецепты
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова Аудио 
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Экономика и бизнес
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Хрущёв дал добро. Ил-18 взлетел и стал бортом номер один — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Последние материалы
Камера на хищнике сняла нечто странное: русалка или что-то пострашнее
ТОП-5 самых необычных блюд СССР  
Белоруссия и Россия объединяют усилия в производстве беспилотников
Хватит заедать стресс: Госдума нашла управу на любителей булочек
Диетологи раскрыли секрет: это мясо можно есть килограммами и худеть — вот о чем речь
Миниатюрный, но мощный: чем хорош новый российский спутниковый модем
Идеальный макияж для работы, который придаст свежесть лицу и продержится весь день
Секрет уютного балкона этой весной: они цветут даже без вашего внимания
Игорь Николаев восхитился своим двойником: похож
Ловушка для туристов: в Гане ввели комендантский час — что нужно знать, чтобы не попасть в беду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.