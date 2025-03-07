Крокодил-людоед: В Индонезии найдены останки женщины, пропавшей после нападения рептилии

В индонезийском городе Панкалпинанг, расположенном в провинции Банка-Белитунг, были обнаружены останки 45-летней женщины, которая ранее пропала без вести после предполагаемого нападения крокодила. Об этом сообщает индонезийский новостной портал Voi.id.
Останки жертвы были обнаружены местным рыбаком, который пересекал реку на своей лодке. Внимание рыбака привлекли разбросанные по берегу и плавающие в воде фрагменты человеческого тела. Неподалеку от места обнаружения останков рыбак также заметил крокодила.
Незамедлительно сообщив о своей страшной находке спасателям, рыбак оказал неоценимую помощь в установлении обстоятельств трагедии.
Прибывшие на место происшествия спасатели провели операцию по сбору останков и их последующей транспортировке в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В ходе проведения поисковых мероприятий на берегу реки, неподалеку от места обнаружения останков, был найден мотоцикл, принадлежавший пропавшей женщине. Данный факт подтверждает версию о том, что женщина стала жертвой нападения крокодила во время нахождения у реки.
Трагический инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Индонезии и вновь поднял вопрос о необходимости принятия мер по защите населения от нападений диких животных, в частности, крокодилов.
Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии. Из ныне живущих организмов ближайшие родственники крокодилов — птицы, потомки сестринской ветви архозавров.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.