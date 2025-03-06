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Американских куриц начали сдавать в аренду: кому нужен такой бизнес?

0:49
Мир

Из-за дефицита яиц в США стал популярным инновационный бизнес. За 600 долларов (53 тыс. руб) на полгода вы получаете двух несушек, корм, инструкции и консультации.

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

Кроме того, у вас всегда будут 12 свежих яиц в неделю.

Американцев уверяют, что курицы будут здоровы, счастливы и нести яйца.

Как же их будут добывать?

Клиентам дали инструкцию: выпустить кур погулять, ночью они сами в курятник вернутся, а утром вы уже сможете приготовить свежий омлет.

Создатели бизнеса убеждают, что американцы так привязываются к своим арендованным курам, что даже помечают их цветными бирками. Так они узнают своих несушек в следующем году, пишет KP. RU.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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