Американских куриц начали сдавать в аренду: кому нужен такой бизнес?

Из-за дефицита яиц в США стал популярным инновационный бизнес. За 600 долларов (53 тыс. руб) на полгода вы получаете двух несушек, корм, инструкции и консультации.
Кроме того, у вас всегда будут 12 свежих яиц в неделю.
Американцев уверяют, что курицы будут здоровы, счастливы и нести яйца.
Как же их будут добывать?
Клиентам дали инструкцию: выпустить кур погулять, ночью они сами в курятник вернутся, а утром вы уже сможете приготовить свежий омлет.
Создатели бизнеса убеждают, что американцы так привязываются к своим арендованным курам, что даже помечают их цветными бирками. Так они узнают своих несушек в следующем году, пишет KP. RU.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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