Американских куриц начали сдавать в аренду: кому нужен такой бизнес?

Из-за дефицита яиц в США стал популярным инновационный бизнес. За 600 долларов (53 тыс. руб) на полгода вы получаете двух несушек, корм, инструкции и консультации.

Кроме того, у вас всегда будут 12 свежих яиц в неделю.

Американцев уверяют, что курицы будут здоровы, счастливы и нести яйца.

Как же их будут добывать?

Клиентам дали инструкцию: выпустить кур погулять, ночью они сами в курятник вернутся, а утром вы уже сможете приготовить свежий омлет.

Создатели бизнеса убеждают, что американцы так привязываются к своим арендованным курам, что даже помечают их цветными бирками. Так они узнают своих несушек в следующем году, пишет KP. RU.

