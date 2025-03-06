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Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине

Мир

Издание Washington Post сообщает, что терминалы спутникового интернета Starlink, поставленные Украине в аренду, скорее всего, не будут возвращены западным странам.

Starlink
Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Starlink

По данным газеты, большая часть оборудования поступила из Европы: из 47 тысяч устройств 24,5 тысячи передала Польша, 10 тысяч — Германия, еще 5 тысяч поступили от различных доноров из США.

Несмотря на официальную аренду, вероятность их возврата крайне мала, отмечает Washington Post.

Зависимость Украины от Starlink вызывает беспокойство

В издании также подчеркивается, что украинские военные все больше обеспокоены зависимостью армии от спутникового интернета. По их мнению, возможное отключение системы может серьезно повлиять на боевые действия. Кроме того, в условиях регулярных перебоев с электроэнергией Starlink стал важным инструментом не только для вооруженных сил, но и для гражданского населения.

Эта спутниковая сеть принадлежит компании SpaceX Илона Маска и обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке мира.

Слухи о возможном отключении Starlink и реакция Маска

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что на переговорах по предоставлению США доступа к украинским минеральным ресурсам обсуждался вопрос ограничения работы Starlink в стране. Однако позже сам Илон Маск опроверг эти сведения, заявив, что такие решения не принимались.

Россия о поставках вооружений и роли НАТО в конфликте

Москва неоднократно подчеркивала, что передача оружия Украине лишь затягивает конфликт, а также делает страны НАТО его непосредственными участниками. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, могут рассматриваться как законные цели для России.

Он также отметил, что помимо поставок техники и вооружений, западные страны участвуют в конфликте путем подготовки украинских военных на своих территориях, включая Великобританию, Германию и Италию. В Кремле считают, что военная поддержка Украины со стороны Запада осложняет переговорный процесс и влечет за собой негативные последствия.

Уточнения

Ста̀рли́нк — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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