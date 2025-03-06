Докажи свои намерения — Госдеп потребовал от Зеленского пойти на важный шаг

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Владимир Зеленский должен доказать свою серьезность в вопросе мирного урегулирования.
По ее словам, если администрация США убедится в его готовности двигаться вперед, процесс может продолжиться.
Брюс отметила, что поведение Зеленского во время визита в Белый дом стало неожиданностью для американской стороны. Она напомнила, что Дональд Трамп публично отчитал Зеленского за проявленное неуважение. Позже сам Зеленский признал, что ситуация развивалась не по запланированному сценарию и приняла неблагоприятный оборот.
Представитель Госдепа подчеркнула, что позиция администрации США и госсекретаря Марко Рубио остается неизменной — урегулирование конфликта остается главной целью. Однако на данный момент боевые действия продолжаются, а ситуация на Украине зашла в тупик. Для выхода из кризиса необходимы переговоры всех сторон.
Ранее украинский президент попытался сгладить последствия конфликта с Трампом, выразив сожаление по поводу случившегося. Он также заявил о готовности к переговорам и подчеркнул, что его команда намерена работать под "сильным руководством" американского лидера для достижения мира.
В числе предложенных им первых шагов значились освобождение пленных, запрет на применение ракет и дальнобойных беспилотников, прекращение ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море. Дональд Трамп подтвердил, что получил соответствующее письмо от Зеленского, в котором излагались эти инициативы.
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