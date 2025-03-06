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Докажи свои намерения — Госдеп потребовал от Зеленского пойти на важный шаг

Мир

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Владимир Зеленский должен доказать свою серьезность в вопросе мирного урегулирования.

Госдеп США
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Госдеп США

По ее словам, если администрация США убедится в его готовности двигаться вперед, процесс может продолжиться.

Ситуация в Белом доме: неожиданная реакция Зеленского

Брюс отметила, что поведение Зеленского во время визита в Белый дом стало неожиданностью для американской стороны. Она напомнила, что Дональд Трамп публично отчитал Зеленского за проявленное неуважение. Позже сам Зеленский признал, что ситуация развивалась не по запланированному сценарию и приняла неблагоприятный оборот.

Позиция Вашингтона: переговоры остаются ключевым условием

Представитель Госдепа подчеркнула, что позиция администрации США и госсекретаря Марко Рубио остается неизменной — урегулирование конфликта остается главной целью. Однако на данный момент боевые действия продолжаются, а ситуация на Украине зашла в тупик. Для выхода из кризиса необходимы переговоры всех сторон.

Зеленский предложил меры по снижению напряженности

Ранее украинский президент попытался сгладить последствия конфликта с Трампом, выразив сожаление по поводу случившегося. Он также заявил о готовности к переговорам и подчеркнул, что его команда намерена работать под "сильным руководством" американского лидера для достижения мира.

В числе предложенных им первых шагов значились освобождение пленных, запрет на применение ракет и дальнобойных беспилотников, прекращение ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море. Дональд Трамп подтвердил, что получил соответствующее письмо от Зеленского, в котором излагались эти инициативы.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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