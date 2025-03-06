антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона может привести к ослаблению Европы и плачевным последствиям для европейских стран.
Так считает первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, такими мыслями он поделился с РИА Новости.
По словам Цекова, Макрон играет с серьезными вещами и фактически стал политическим близнецом Владимира Зеленского, который также говорил о ядерном оружии. По мнению Цекова, таким образом Макрон рискует войти в историю как неуважаемый политик, который спровоцировал раскол и распад Европейского союза.
Цеков также отметил, что Макрон демонстрирует себя как политик с драчливыми и уличными рассуждениями, которые дискредитируют европейскую политику.
Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.
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