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Европа ослабнет — что грозит Макрону и Франции за слова о России

Мир

антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона может привести к ослаблению Европы и плачевным последствиям для европейских стран.

Эммануэль Макрон
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эммануэль Макрон

Так считает первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, такими мыслями он поделился с РИА Новости.

По словам Цекова, Макрон играет с серьезными вещами и фактически стал политическим близнецом Владимира Зеленского, который также говорил о ядерном оружии. По мнению Цекова, таким образом Макрон рискует войти в историю как неуважаемый политик, который спровоцировал раскол и распад Европейского союза.

Цеков также отметил, что Макрон демонстрирует себя как политик с драчливыми и уличными рассуждениями, которые дискредитируют европейскую политику.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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