Мировое турне — Зеленский посетит эту страну до переговоров с США

В начале предстоящей недели Владимир Зеленский, по данным портала Axios, планирует отправиться с визитом в Саудовскую Аравию.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

В рамках этого путешествия он проведет переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. Данный визит приурочен к важным дипломатическим событиям, связанным с усилиями по урегулированию украинского кризиса.

Согласно имеющимся данным, уже в среду, 12 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча представителей Украины и Соединенных Штатов. Американскую сторону будут представлять советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а также влиятельный сенатор Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит руководитель администрации главы украинского государства Андрей Ермак.

Уточнения

Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии.

