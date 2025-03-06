Мировое турне — Зеленский посетит эту страну до переговоров с США

В начале предстоящей недели Владимир Зеленский, по данным портала Axios, планирует отправиться с визитом в Саудовскую Аравию.
В рамках этого путешествия он проведет переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. Данный визит приурочен к важным дипломатическим событиям, связанным с усилиями по урегулированию украинского кризиса.
Согласно имеющимся данным, уже в среду, 12 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча представителей Украины и Соединенных Штатов. Американскую сторону будут представлять советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а также влиятельный сенатор Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит руководитель администрации главы украинского государства Андрей Ермак.
Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии.
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