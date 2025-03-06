Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немедленное прекращение огня — СМИ раскрыли, что будет обсуждать Украина и США
Вредители выходят из спячки – что угрожает урожаю в Ростовской области
Грипп отступил, но кашель не сдаётся: что делать, если он не уходит, а жить мешает
Цветы задыхаются: ошибка, которая вызывает плесень в горшке
Токсины в пластике: стоит ли переживать за рассаду и урожай
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР
Вы зря ели овсянку каждый день: врачи рассказали почему
Накопительную часть пенсии россиянам вернут— как разморозка средств изменит рынок НПФ

Мировое турне — Зеленский посетит эту страну до переговоров с США

Мир

В начале предстоящей недели Владимир Зеленский, по данным портала Axios, планирует отправиться с визитом в Саудовскую Аравию.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

В рамках этого путешествия он проведет переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. Данный визит приурочен к важным дипломатическим событиям, связанным с усилиями по урегулированию украинского кризиса.

Согласно имеющимся данным, уже в среду, 12 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча представителей Украины и Соединенных Штатов. Американскую сторону будут представлять советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а также влиятельный сенатор Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит руководитель администрации главы украинского государства Андрей Ермак.

Уточнения

Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Садоводство, цветоводство
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хрущёв дал добро: Ил-18 взлетел и стал бортом "номер один" — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Последние материалы
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР
Вы зря ели овсянку каждый день: врачи рассказали почему
Накопительную часть пенсии россиянам вернут— как разморозка средств изменит рынок НПФ
Враг чистоты номер 1: вот как избавиться от пыли навсегда — проверенный метод!
Мифы о фитнесе: можно ли нарастить мышечную массу, просто гуляя?
Строите дом? Не пропустите этот вариант фасада — экономично и надежно
Секреты идеального гардероба: 4 вещи, которые никогда не выйдут из моды
Сергей Лазарев показал, как весело его мама отдыхает с внуками
Автомобильная революция: Европа проигрывает Китаю на собственных дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.