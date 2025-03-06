Немедленное прекращение огня — СМИ раскрыли, что будет обсуждать Украина и США

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На предстоящей неделе представители США и Украины планируют провести встречу в одном из городов Саудовской Аравии. В ходе переговоров стороны намерены обсудить базовые принципы мирного соглашения, а также возможность установления шестимесячного перемирия.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, выступая перед журналистами у Белого дома. Он отметил, что точное место проведения мероприятия пока не определено: встреча может состояться как в Эр-Рияде, так и в Джидде.

По данным портала Axios, который ссылался на собственные источники, участники переговоров, включая высокопоставленных представителей Вашингтона и Киева, соберутся 12 марта для обсуждения путей прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Руководство России ранее подчеркивало, что временное прекращение боевых действий не является решением проблемы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что главной целью должно стать достижение долгосрочного мира, а не просто пауза для перегруппировки сил или перевооружения.

По его словам, усилия направлены на защиту интересов российского народа, что является основной задачей специальной военной операции. Путин добавил, что мир в регионе должен строиться на принципах уважения прав всех народов, проживающих на территории Украины.

Уточнения

Стивен Чарльз Уиткофф – американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

