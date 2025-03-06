Припомнил Наполеона — Путин ответил на заявления Макрона

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Во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" президент России Владимир Путин указал на то, что среди современного общества находятся люди, мечтающие вернуться во времена наполеоновских нашествий, забывая при этом о горьких уроках прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Он отметил, что подобное ностальгическое отношение к историческим событиям отражает поверхностное понимание трагических последствий тех лет.

Руководитель государства подчеркнул, что прошлое нельзя романтизировать, поскольку те события оставили после себя не только героические страницы, но и огромные потери. По его мнению, попытки воплотить устаревшие идеалы в современной политике могут привести к серьёзным ошибкам и неожиданным трудностям.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, согласно которому Россия представляет реальную угрозу для безопасности как Франции, так и Европы в целом. Он предложил обсудить возможность применения ядерного оружия для защиты Европейского союза, добавив, что США изменили свою позицию по вопросу Украины и пересмотрели роль Вашингтона в структуре НАТО.

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков охарактеризовал слова французского лидера как чрезвычайно провокационные. По его утверждению, в этом заявлении содержится масса неточностей, особенно в части, касающейся отсутствия упоминания о том, как военная инфраструктура НАТО приближается к российским рубежам, а также игнорирования законных опасений Москвы.