Отправляйтесь на Украину — Великобритания начала собирать коалицию помощи ВСУ

Газета Times, ссылаясь на представителя британского правительства, информирует о том, что Соединенное Королевство ведет диалог с двумя десятками государств, проявляющих интерес к формированию так называемой "коалиции желающих".
Цель этой коалиции — предоставление гарантий мирного урегулирования ситуации в Украине.
В публикации отмечается, что представители британских властей провели встречи с представителями приблизительно 20 стран, преимущественно европейских и входящих в Содружество наций. Эти государства выразили свою готовность рассмотреть возможность участия в альянсе, направленном на поддержку Украины.
Источник издания воздержался от конкретизации списка стран, заинтересованных в присоединении к коалиции. Он лишь подчеркнул, что процесс находится на начальном этапе, а ситуация подвержена постоянным изменениям.
Ранее, по результатам неофициальной встречи на высшем уровне по украинскому вопросу, состоявшейся в Лондоне 2 марта с участием ряда европейских руководителей, премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал создание мирного плана. Разработка этого плана ведется совместно с Киевом и Парижем.
Как заявил Стармер, в основу плана положены четыре основных принципа. Среди них: дальнейшее оказание военной поддержки Украине и экономического давления на Россию, обеспечение гарантий суверенитета и безопасности Украины в долгосрочной перспективе, укрепление обороноспособности Украины в случае достижения мирного соглашения. Кроме того, предусмотрено формирование "коалиции желающих", в состав которой войдут государства, готовые способствовать защите соглашения по Украине и обеспечению мира.
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