Отправляйтесь на Украину — Великобритания начала собирать коалицию помощи ВСУ

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Газета Times, ссылаясь на представителя британского правительства, информирует о том, что Соединенное Королевство ведет диалог с двумя десятками государств, проявляющих интерес к формированию так называемой "коалиции желающих".

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

Цель этой коалиции — предоставление гарантий мирного урегулирования ситуации в Украине.

В публикации отмечается, что представители британских властей провели встречи с представителями приблизительно 20 стран, преимущественно европейских и входящих в Содружество наций. Эти государства выразили свою готовность рассмотреть возможность участия в альянсе, направленном на поддержку Украины.

Источник издания воздержался от конкретизации списка стран, заинтересованных в присоединении к коалиции. Он лишь подчеркнул, что процесс находится на начальном этапе, а ситуация подвержена постоянным изменениям.

Ранее, по результатам неофициальной встречи на высшем уровне по украинскому вопросу, состоявшейся в Лондоне 2 марта с участием ряда европейских руководителей, премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал создание мирного плана. Разработка этого плана ведется совместно с Киевом и Парижем.

Как заявил Стармер, в основу плана положены четыре основных принципа. Среди них: дальнейшее оказание военной поддержки Украине и экономического давления на Россию, обеспечение гарантий суверенитета и безопасности Украины в долгосрочной перспективе, укрепление обороноспособности Украины в случае достижения мирного соглашения. Кроме того, предусмотрено формирование "коалиции желающих", в состав которой войдут государства, готовые способствовать защите соглашения по Украине и обеспечению мира.