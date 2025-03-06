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Война с Польшей — испанский эксперт раскрыл будущее США

Мир

Альберто Рохас, редактор испанской газеты "Эль Мундо", прогнозирует, что США вступят в конфликт с Польшей, если Вашингтон отключит спутниковую связь для Украины. Материал об этом публикует издание EADaily.

Польские военные
Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Польские военные

По его словам, Дональд Трамп продолжает проявлять "высокомерие и жестокость" по отношению к своему бывшему украинскому союзнику.

Рохас утверждает, что если Вашингтон отключит спутниковую связь, то ВСУ станет "слепой" армией, что приведет к конфликту с Польшей, которая в настоящее время арендует и оплачивает 20 тысяч терминалов сети для использования на Украине.

"Хотя Вашингтон, похоже, не видит никаких проблем в том, чтобы вступать в конфликт со старыми союзниками", — замечает журналист "Эль мундо".

В статье также говорится о том, как Украина смогла узнать раньше многих российских генералов, что войска Z собираются вторгнуться на Украину 24 февраля 2022 года, что дало Владимиру Зеленскому возможность подготовить сопротивление, которое помогло разгромить русских в районе Киева и Харькова — двух важнейших городов страны.

Теперь же, по словам автора, Киеву придётся полагаться на собственное радиолокационное оборудование, которое значительно уступает по возможностям обнаружения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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