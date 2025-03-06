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Никакого возвращения домой — на Украине задержали чиновника, демобилизовавшего ВСУ

Мир

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании чиновника одной из воинских частей в Одесской области, который пытался организовать схему по незаконной демобилизации военнослужащего.

Украинские военные
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские военные

По данным ГБР, чиновник за 12 тысяч долларов обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья.

Мужчину задержали 5 марта во время получения половины указанных средств. Сейчас устанавливается полный круг причастных к схеме лиц. Задержанному вменяется статья "Получение неправомерной выгоды за обещание осуществить влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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