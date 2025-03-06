Никакого возвращения домой — на Украине задержали чиновника, демобилизовавшего ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании чиновника одной из воинских частей в Одесской области, который пытался организовать схему по незаконной демобилизации военнослужащего.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские военные

По данным ГБР, чиновник за 12 тысяч долларов обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья.

Мужчину задержали 5 марта во время получения половины указанных средств. Сейчас устанавливается полный круг причастных к схеме лиц. Задержанному вменяется статья "Получение неправомерной выгоды за обещание осуществить влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.