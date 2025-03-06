Зарплат не будет — на Украине раскрыли, почему они не могут повысить зарплату

Украинский парламентарий Богдан Кицак сообщил, что в этом году повышение минимальной заработной платы на Украине не состоится из-за соглашений с Международным валютным фондом.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Согласно закону о государственном бюджете на 2025 год, минимальная заработная плата останется на уровне 8 тысяч гривен, как и в предыдущем году.

Кицак пояснил, что повышение заработной платы зафиксировано как недопустимое в меморандуме с МВФ и Всемирным банком, так как это могло бы негативно повлиять на прогнозные показатели доходности бюджета. Он отметил, что увеличение минимальной зарплаты существенно сказалось бы на госбюджете, так как потребовало бы пересмотра зарплат госслужащих и множества предприятий.

Парламентарий заверил, что в ближайшее время повышения зарплаты не будет, так как это противоречит условиям соглашения.

Ранее украинские СМИ сообщали о внесении в Верховную раду законопроекта о повышении минимальной заработной платы, предусматривающего трехкратное увеличение.

Однако, Украина, сталкиваясь с рекордным дефицитом бюджета, продолжает надеяться на помощь международных партнеров, хотя выделение новых пакетов помощи на Западе происходит после продолжительных дискуссий.