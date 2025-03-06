Вас бы не существовало — МИД РФ ответил на заявление Молдавии

Недавно в Кишиневе прозвучало утверждение, что если бы не вмешательство Красной Армии в 1944 году, "все были бы счастливее".

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление чудовищным, подчеркнув, что без советских солдат-освободителей Молдавия, возможно, не существовала бы.

Ранее министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила, что общество было бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия.

Захарова выразила крайнее недовольство этими словами, назвав их очень страшными. Она отметила, что советские солдаты, в том числе и молдаване, спасли Молдавию. Без их вмешательства государство могло бы не сохраниться.

Добавив к этому, представитель российского МИД указала на то, что нынешние власти в Кишиневе разрушают свою культурную идентичность. Она подчеркнула, что нынешние действия властей направлены на уничтожение того, что советские солдаты отстояли — этнокультурную самобытность Молдавии.