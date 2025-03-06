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Переговоры между Оттавой и Вашингтоном продолжаются

В ожидании ответного шага: Канада готова смягчить тарифное противостояние с Америкой
1:42
Мир

Государственный флаг Канады
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Государственный флаг Канады
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В условиях введённых американскими тарифными мерами канадская сторона выразила готовность пересмотреть свои ответные меры. При этом было отмечено, что этот шаг возможен лишь в случае, если администрация США снизит определённые тарифные ставки на товары, поставляемые из Канады. Об агентстве Reuters, ссылающемся на представителя канадского правительства, сообщили, что переговоры между Оттавой и Вашингтоном продолжаются, хотя соглашение по ослаблению тарифных ограничений пока не достигнуто.

5 марта США временно приостановили применение пошлин на автомобили, ввозимые по соглашению о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Это решение последовало после обращения крупнейших автомобильных концернов, таких как General Motors, Ford и Stellantis. Несмотря на это, американская сторона планирует ввести ответные пошлины на поставки из ряда других стран с 2 апреля.

Ранее, 1 февраля, президент Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на импорт товаров из Канады, Китая и Мексики. При этом тариф в размере 10% на товары из Китая вступил в силу 4 февраля, тогда как меры по канадской и мексиканской продукции были отсрочены на месяц из-за продолжающихся переговоров. Однако уже 4 марта администрация США установила таможенные сборы в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также повысила тарифы на китайские товары с 10% до 20%.

Уточнения

По́шлина - денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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