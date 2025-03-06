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Африканская загадка: Ученые в тупике из-за таинственного артефакта, который невозможно сдвинуть с места

Африканская аномалия: Ученые пытаются разгадать тайну самолета без крыльев, который невозможно переместить
1:52
Мир

В 1989 году в Африке, неподалеку от деревенских построек, был обнаружен необычный артефакт, внешне напоминающий самолет, но без крыльев. Объект находился под слоем почвы и сразу привлек внимание исследователей своей загадочностью.

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Прибывшие на место американские ученые были поражены находкой, однако попытки переместить артефакт оказались безуспешными. Объект, казалось, намертво прирос к земле, словно удерживаемый невидимым магнитным полем. Об этом пишет akpars.ru.

Исследования проводились непосредственно на месте обнаружения. Первичный осмотр показал, что объект имеет форму устройства, готового к взлету. Под ним был обнаружен тоннель. Верхняя часть аппарата, изготовленная из редких металлов, обеспечила ему отличную сохранность. Конструкция состояла из металлических листов толщиной около сантиметра.

Внутри объекта находился прозрачный предмет квадратной формы, содержащий пластины, катушки и пружины. Этот "стеклянный ящик" также оказался неподвижным. В ходе исследований произошло необычное событие: после того, как один из ученых засвистел, аппарат внезапно завибрировал, сотрясая землю, а затем снова затих.

Последующие попытки активировать объект с использованием различных методов не принесли результатов.

Лишь однажды, при воздействии инфразвуком, удалось добиться кратковременной активации. Объект вновь завибрировал и приподнялся над землей примерно на 30 сантиметров, после чего снова замер.

Необычные свойства артефакта и безуспешные попытки его перемещения и активации продолжают оставаться загадкой для ученых.

Уточнения

Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, то есть «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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