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Древние марионетки: В Эль-Сальвадоре археологи обнаружили артефакты, раскрывающие тайны ритуалов цивилизации майя

Тайны Эль-Сальвадора: На вершине пирамиды обнаружены ритуальные фигурки возрастом 2400 лет
2:22
Мир

Археологические находки, сделанные в Эль-Сальвадоре, предоставили новые доказательства существования тесных связей между цивилизациями, населявшими Центральную Америку в древности. Об этом сообщает авторитетный научный журнал Antiquity.

Цивилизация Майа
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цивилизация Майа

В ходе раскопок на вершине древней пирамиды, расположенной на территории современного Эль-Сальвадора, исследователи обнаружили пять искусно выполненных керамических фигурок, которые, по всей видимости, использовались в ритуальных обрядах.

Ученые полагают, что эти артефакты могли служить своеобразным связующим звеном между различными культурами Центральной Америки на протяжении тысячелетий.

Обнаруженные керамические фигурки представляют собой ценный источник информации о религиозных верованиях, культурных традициях и социальных отношениях, существовавших в древних цивилизациях Центральной Америки.

Детальный анализ этих артефактов позволяет ученым реконструировать картину мира древних жителей региона и установить связи между различными культурами, существовавшими в то время.

Находки подтверждают гипотезу о том, что в древности на территории Центральной Америки существовало единое культурное пространство, характеризующееся общими религиозными верованиями, художественными стилями и торговыми связями.

Керамические фигурки, обнаруженные в Эль-Сальвадоре, имеют аналогии в других регионах Центральной Америки, что свидетельствует о том, что эти культуры обменивались идеями, технологиями и товарами.

Кроме того, археологические раскопки в Эль-Сальвадоре позволили обнаружить следы контактов между цивилизациями Центральной Америки и другими регионами мира.

В частности, были найдены артефакты, происходящие из Южной Америки и Карибского бассейна, что свидетельствует о том, что древние жители Центральной Америки активно взаимодействовали с другими культурами и цивилизациями.

Таким образом, археологические находки, сделанные в Эль-Сальвадоре, предоставляют новые доказательства существования тесных связей между цивилизациями, населявшими Центральную Америку в древности, и подчеркивают важность дальнейших исследований для более глубокого понимания истории и культуры этого региона.

Уточнения

Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, то есть «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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