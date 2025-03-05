Жалкое подобие плана — в России раскрыли подробности европейской задумки по Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил убеждение в том, что мирная инициатива западноевропейских стран по урегулированию ситуации на Украине, разработанная без участия России, абсолютно бесполезна.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Сальдо

Такое заявление последовало в ответ на публикацию в газете Daily Mail. Издание, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, сообщило о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона посетить Вашингтон в ближайшее время. Предполагается, что к ним может присоединиться и Владимир Зеленский для совместной презентации некоего плана по завершению военного конфликта на Украине.

Как подчеркнул Сальдо в комментарии РИА Новости, реализация подобных планов невозможна без учета российских интересов. Следовательно, по его мнению, любая мирная концепция, игнорирующая позицию Москвы, не имеет ни малейшего практического значения.

Ранее в интервью изданию Figaro Эммануэль Макрон рассказал о совместном с британским премьером предложении. Оно касается введения на Украине режима прекращения огня в воздушном пространстве, на море, а также в отношении объектов энергетической инфраструктуры. Предполагаемая длительность такого перемирия — один месяц. При этом французский лидер уточнил, что инициатива не затрагивает боевые действия на суше, поскольку из-за значительной протяженности линии фронта проконтролировать соблюдение договоренностей на земле крайне затруднительно.

В свою очередь, президент России Владимир Путин еще в январе отмечал, что целью урегулирования украинского кризиса должно стать не кратковременное прекращение огня, дающее возможность сторонам перегруппироваться и вооружиться для дальнейшего противостояния, а установление долгосрочного и стабильного мира.