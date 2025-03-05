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Фейк государственного уровня — Верховная Рада опровергла обращение к Трампу

3:14
Мир

Парламентарий Александр Дубинский выступил с утверждением, что обращение к президенту США Дональду Трампу, якобы инициированное Верховной радой, на самом деле не было представлено депутатам. По его словам, этот документ был сфабрикован спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком по прямому указанию из офиса Владимира Зеленского.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

Ранее в украинских средствах массовой информации появилось сообщение о письме Верховной рады Украины к американскому лидеру. В нем одобрялись его мирные предложения по урегулированию конфликта, прозвучавшие после словесной перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе. Также в тексте выражалась надежда на то, что Трамп сможет оказать решающее воздействие на прекращение военных действий.

Однако позже депутат Рады Никита Потураев опроверг факт такого обращения к Трампу и американскому конгрессу, несмотря на публикацию текста на парламентском сайте.

Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак поручил спикеру Рады Стефанчуку подделать обращение Верховной рады к конгрессу, сенату и президенту США.

Дубинский заявил о подготовке запроса к Стефанчуку с целью выяснить, на каком основании на сайте парламента был размещен ложный документ, кто его утверждал, и почему он не был представлен на рассмотрение депутатам. Он также призвал прекратить "фальсификации и хамство" в отношениях с международными партнерами, добавив, что "непрофессиональный президент и некомпетентный спикер-фальсификатор должны уйти".

Как сообщалось, 28 февраля во время визита Зеленского в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, Трамп в резкой форме потребовал от главы киевского режима согласия на прекращение огня и прекращение критики в адрес президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, в свою очередь, охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора за демократов, когда тот попытался оправдать свои действия, обвиняя Россию и даже предупреждая Соединенные Штаты о возможных последствиях конфликта, несмотря на разделяющий их океан.

В результате украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

После этого инцидента Зеленский предпринял попытку извиниться, выразив сожаление о произошедшем и заявив о своей готовности к скорейшему началу переговоров. Украинский лидер отметил, что он и его команда готовы действовать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.

В качестве первоочередных мер Зеленский предложил освободить пленных, ввести перемирие в воздушном пространстве, предполагающее запрет на использование ракет, дальнобойных беспилотников и бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры, а также "немедленное перемирие на море".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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