Газовый вопрос — Словакия поддержала требование к Киеву насчет транзита газа

3:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил солидарность с позицией Братиславы, которая добивается включения в итоговый документ предстоящего 6 марта саммита Европейского союза призыва к Украине пересмотреть свое решение относительно транзита газа.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможности затруднить принятие коммюнике саммита ЕС, если требования его страны о возобновлении транспортировки газа через украинскую территорию не найдут отражения в итоговом документе.

В ходе пресс-конференции в чешском Славкове, где проходили переговоры лидеров Чехии, Словакии и Австрии, Пеллегрини, чьи слова транслировало словацкое телевидение, отметил, что понимает стремление премьер-министра Словакии добиться упоминания в итоговых заключениях саммита необходимости переосмысления Украиной своей позиции.

По мнению президента, речь идет о возможности транзита через украинскую инфраструктуру в Словакию и другие страны, например, азербайджанского газа или другого топлива, которое Братислава могла бы приобрести. Он расценил это как законное отстаивание национальных интересов Словакии.

Пеллегрини также предположил, что Украина могла бы продемонстрировать признательность за оказанную ей помощь, пойдя навстречу в этом вопросе. Президент подчеркнул, что глава словацкого правительства не может просто соглашаться со всем на саммите, игнорируя потенциальный ущерб для экономики своей страны.

В тот же день вице-спикер парламента Словакии и лидер входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко выразил надежду, что на саммите в Брюсселе Роберт Фицо применит право вето в отношении помощи Украине.

Ранее премьер-министр Словакии уже заявлял, что помощь Украине со стороны ЕС не должна быть похожа на "билет в один конец", когда Европа предоставляет все, а Украина, по его мнению, не идет на уступки. Ситуацию с прекращением Киевом транзита газа Фицо назвал абсурдной, так как она наносит вред всей Европе и способствует росту цен на топливо.

Словацкое руководство неоднократно подчеркивало свое желание сохранить возможность транспортировки газа через свою территорию в западном направлении. Фицо отмечал, что Братислава выступает за возобновление транзита через Украину, а в противном случае стране должны быть компенсированы убытки.

По его оценкам, ежегодные потери Словакии от прекращения транзита в другие страны ЕС составят около 500 миллионов евро. Кроме того, республика потеряет еще 1 миллиард евро из-за более высоких цен на газ, а весь Европейский союз, по его словам, заплатит за "авантюру" с остановкой транзита через Украину порядка 70 миллиардов евро.

1 января "Газпром" уведомил об отсутствии технической и юридической возможности осуществлять транзит газа через Украину в связи с истечением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". С 8:00 по московскому времени в тот же день подача российского газа не производится. Украинские власти ранее неоднократно давали понять, что не намерены пролонгировать транзитный договор.