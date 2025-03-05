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Путь войны — Макрон раскрыл планы на армию и вооружение

2:15
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении страны усилить оборонный бюджет и значительно нарастить инвестиции в данную сферу. При этом глава государства заверил, что эти меры не повлекут за собой увеличения налогового бремени для населения.

Emmanuel Macron aux cérémonies du 11 novembre 2017 à la statue Clemenceau
Фото: commons.wikimedia.org by Remi Jouan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Emmanuel Macron aux cérémonies du 11 novembre 2017 à la statue Clemenceau

В своем обращении к согражданам, которое транслировалось на официальном сайте Елисейского дворца, Макрон подчеркнул необходимость новых бюджетных решений и дополнительных вложений, ставших насущными в текущих условиях. По его словам, речь идет о привлечении как частного, так и государственного финансирования, но без повышения налогов. Президент отметил, что для реализации этих планов потребуются структурные преобразования, взвешенный выбор и проявление политической воли.

Французский лидер указал на то, что занимать выжидательную позицию на фоне существующих угроз было бы "чистым безумием". Он акцентировал внимание на необходимости принятия решений, направленных на обеспечение безопасности как Европейского союза, так и Украины.

Макрон призвал европейские страны к совместным действиям, преисполненным решимости защищать собственные интересы. Он также обратился к соотечественникам, подчеркнув, что Родина нуждается в их преданности. По словам президента, политические решения и военный потенциал важны, но не могут заменить силу национального духа. Он отметил, что нынешнее поколение лишено мирных дивидендов, и будущее детей зависит от сегодняшних усилий.

Примечательно, что в бюджете Франции на 2025 год предусмотрено существенное урезание государственных расходов. Однако это не затронуло статью военных расходов: оборонное ведомство получит дополнительно 3,3 миллиарда евро, в результате чего его бюджет достигнет 50,5 миллиарда евро.

Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню также выразил стремление к почти двукратному увеличению оборонных ассигнований, планируя довести их объем до 100 миллиардов евро ежегодно.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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