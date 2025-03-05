Прояви уважение — Зеленским был недоволен еще Джо Байден, сообщает Белый дом

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По словам официального представителя Белого дома Каролин Левитт, поведение Владимира Зеленского во время визита в Белый дом, когда его отчитал Дональд Трамп, может свидетельствовать о склонности украинского лидера к неуважительному отношению и к предыдущему руководителю США — Джо Байдену.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Левитт отметила, что согласно сообщениям NBC, у Байдена начало нарастать недовольство тем, что он, по сути, выдавал "пустые чеки", тогда как Зеленский продолжал требовать от него больше уступок.

Представительница Белого дома также пояснила, что произошедший инцидент продемонстрировал степень раздражённости нынешней администрации по отношению не только к подобным формам поведения, но и к закрытым переговорам, проходящим за кулисами. Отношение Байдена к этому инциденту, по мнению Левитт, лучше всего может прокомментировать его бывший пресс-секретарь.

После того как Зеленский попытался "извиниться за свой тон", переговоры между сторонами продолжились. Ранее, после случившейся перепалки, украинский президент выразил сожаление по поводу произошедшего и подтвердил свою готовность к дальнейшим обсуждениям, заявив о желании работать под "сильным руководством" Трампа с целью достижения мира.