Ключ к решению — эксперт раскрыла в чем главная цель сближения России и США

Дарманша Джумала, руководитель экспертного совета по стратегии внешнеполитических отношений в агентстве национальной идеологии Индонезии BPIP, высказал мнение, что сближение США и России негативно скажется на позициях Киева и ускорит завершение конфликта на Украине.
По его оценке, мирные инициативы двух держав смогут снизить уровень военной поддержки Украины, поступающей от США, Европейского союза и НАТО, что в перспективе ослабит стратегическое положение Киева и приведёт к более быстрому урегулированию конфликта.
Эксперт также отметил, что совместная инициатива по мирному урегулированию, продвигаемая Соединёнными Штатами и Россией, станет важным фактором в перестройке геополитического баланса как в Европе, так и в других регионах.
Он добавил, что условия безопасности в Азиатско-Тихоокеанском пространстве могут существенно измениться, что потребует от государств этого региона, в том числе Индонезии, особого внимания к вопросам сотрудничества.
BPIP, Агентство по развитию национальной идеологии "Панчасила", работающее под управлением президента Индонезии, оказывает содействие в формировании направлений государственной политики, основываясь на национальной идеологии.
В то же время, 18 февраля в Эр-Рияде прошли высокоуровневые российско-американские переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что после первой за долгое время очной встречи стороны договорились об установлении условий для полного восстановления двустороннего сотрудничества, с перспективой его расширения на новые, взаимовыгодные сферы.
Среди договорённостей оказалось устранение искусственных ограничений в работе посольств и других дипломатических учреждений, а также создание рабочих групп для скорейшего разрешения кризиса на Украине. Лавров выразил уверенность, что проведённые переговоры позволят американской стороне глубже понять позицию России.
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