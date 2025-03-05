Франция назвала Россию своей главной угрозой

Во время своего выступления, которое транслировалось на канале BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала серьезной угрозой для Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что агрессия России не имеет границ и представляет опасность как в физическом, так и в информационном пространстве.
Макрон отметил, что Россия усиливает свои военные силы, планируя к 2030 году увеличить численность армии на 300 тысяч солдат, а также добавить 3 тысячи танков и 300 самолетов. Президент Франции выразил обеспокоенность по поводу этого тренда и его потенциального воздействия на безопасность европейских стран.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.