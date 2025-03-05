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Франция назвала Россию своей главной угрозой

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Мир

Во время своего выступления, которое транслировалось на канале BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала серьезной угрозой для Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что агрессия России не имеет границ и представляет опасность как в физическом, так и в информационном пространстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон отметил, что Россия усиливает свои военные силы, планируя к 2030 году увеличить численность армии на 300 тысяч солдат, а также добавить 3 тысячи танков и 300 самолетов. Президент Франции выразил обеспокоенность по поводу этого тренда и его потенциального воздействия на безопасность европейских стран.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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