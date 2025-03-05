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Мир

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подчеркнул важность избегания поспешных решений в контексте масштабного плана по укреплению обороноспособности Европы.

Французский солдат
Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Французский солдат

На мероприятии партии "Лига" в Палате депутатов итальянского парламента он отметил, что принятие решений в условиях спешки может привести к серьезным ошибкам.

Джанкарло Джорджетти выразил мнение, что когда речь идет о заимствовании средств ради важных моральных целей, это должно быть обосновано. В связи с планом, объявленным главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, он отметил, что необходимо различать оказание помощи Украине и формирование европейской обороны. Министр подчеркнул, что для успешной реализации оборонного плана требуются вдумчивые инвестиции, а не действия, совершаемые в спешке.

Он также добавил, что не стоит подходить к закупкам вооружений так, как это делалось с вакцинами против COVID-19 или газом, когда часть приобретенного впоследствии оказалась ненужной.

Россия заявила, что поставки вооружений Украине подрывают возможности для урегулирования конфликта, а также вовлекают страны НАТО в противостояние, что можно рассматривать как "игру с огнем".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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