Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем намерении начать обсуждение использования ядерного оружия страны для защиты Европейского Союза. В своем обращении к французам, которое транслировалось на сайте Елисейского дворца, он подчеркнул важность стратегических дебатов по этой теме.
Макрон отметил, что решение о применении ядерного арсенала всегда будет оставаться за президентом республики, вне зависимости от обстоятельств.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.