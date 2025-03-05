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Радиоактивный зонтик — Макрон нашел применение ядерному оружию Франции

0:30
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем намерении начать обсуждение использования ядерного оружия страны для защиты Европейского Союза. В своем обращении к французам, которое транслировалось на сайте Елисейского дворца, он подчеркнул важность стратегических дебатов по этой теме.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Макрон отметил, что решение о применении ядерного арсенала всегда будет оставаться за президентом республики, вне зависимости от обстоятельств. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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