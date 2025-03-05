Радиоактивный зонтик — Макрон нашел применение ядерному оружию Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем намерении начать обсуждение использования ядерного оружия страны для защиты Европейского Союза. В своем обращении к французам, которое транслировалось на сайте Елисейского дворца, он подчеркнул важность стратегических дебатов по этой теме.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Макрон отметил, что решение о применении ядерного арсенала всегда будет оставаться за президентом республики, вне зависимости от обстоятельств.