Реорганизация — Америка объяснила, почему была приостановлена помощь Украине

Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, сообщила о приостановке военной помощи Украине, которая, по её словам, необходима для пересмотра.
Она пояснила, что в Совете национальной безопасности было принято решение о временной остановке или пересмотре финансирования для Украины. Эта пауза, по её словам, предназначена именно для того, чтобы оценить текущую ситуацию.
Левитт добавила, что такое решение обусловлено необходимостью детального анализа текущих условий и потребностей. Это обновление в политике США может иметь значительные последствия для дальнейшего сотрудничества между странами и для поддержки Украины в её усилиях.
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