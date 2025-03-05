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Реорганизация — Америка объяснила, почему была приостановлена помощь Украине

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Мир

Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, сообщила о приостановке военной помощи Украине, которая, по её словам, необходима для пересмотра.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

Она пояснила, что в Совете национальной безопасности было принято решение о временной остановке или пересмотре финансирования для Украины. Эта пауза, по её словам, предназначена именно для того, чтобы оценить текущую ситуацию.

Левитт добавила, что такое решение обусловлено необходимостью детального анализа текущих условий и потребностей. Это обновление в политике США может иметь значительные последствия для дальнейшего сотрудничества между странами и для поддержки Украины в её усилиях.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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