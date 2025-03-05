В настоящее время продолжаются переговоры между Соединёнными Штатами и Украиной по поводу соглашения о редкоземельных металлах.
Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, отметила, что эти обсуждения идут в реальном времени. Она подчеркнула, что переговоры происходят в момент общения с журналистами, отвечая на вопрос о сроках подписания соглашения.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.