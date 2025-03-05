Переговорный процесс — в Белом доме раскрыли подробности соглашения с Украиной

0:25 Your browser does not support the audio element. Мир

В настоящее время продолжаются переговоры между Соединёнными Штатами и Украиной по поводу соглашения о редкоземельных металлах.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, отметила, что эти обсуждения идут в реальном времени. Она подчеркнула, что переговоры происходят в момент общения с журналистами, отвечая на вопрос о сроках подписания соглашения.