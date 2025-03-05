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Дональд Трамп пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США

Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета
1:23
Мир

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Он выразил желание сбалансировать федеральный бюджет в ближайшем будущем. Кроме того, заявил о желании снизить государственный долг. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что некоторые члены демократической партии рассматривают возможность не утвердить бюджет США, чтобы спровоцировать остановку работы правительства США, таким образом они хотят оказать давление на администрацию Дональда Трампа. Вскоре истекает срок до которого нужно принять бюджет — 14 марта. Если бюджет не будет утвержден, то работа правительства США может остановиться.

Самая долгая приостановка работы правительства из-за не утверждения бюджета произошла в 2018–2019 годах, разногласия были связаны со строительством стены на границе США и Мексики. А в 2024 году между бывшим президентом США Байденом и штатом Техас произошел конфликт. Власти Техаса начали устанавливать заграждения на границе с Мексикой, суд обязал их убрать заграждения. Техас отказался выполнить решение суда.

Уточнения

Миграционный кризис в Техасе в 2024 году — конфликт между властями штата Техас, правительством США, нелегальными мигрантами.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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