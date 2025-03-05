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Китай в 2025 году планирует увеличить оборонный бюджет на 7,2%

Китай увеличит оборонный бюджет
0:54
Мир

Китай в 2025 году планирует увеличить оборонный бюджет на 7,2% до 1,784 триллиона юаней. В обнародованном в среду проекте бюджета говорится, что расходы на национальную оборону составят 1,784 триллиона юаней с увеличением на 7,2% в сравнении с прошлым годом. Китай последовательно увеличивает оборонный бюджет, при этом придерживается оборонной военной доктрины. Об этом пишет РИА Новости.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Ранее стало известно, что Китай ввел дополнительные пошлины на американские товары, кроме того, подал иск в ВТО в связи с введением США новых торговых пошлин. В Китае неоднократно заявляли, что введение пошлин нанесет ущерб самим США.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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