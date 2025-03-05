Китай в 2025 году планирует увеличить оборонный бюджет на 7,2%

Китай увеличит оборонный бюджет

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Китай в 2025 году планирует увеличить оборонный бюджет на 7,2% до 1,784 триллиона юаней. В обнародованном в среду проекте бюджета говорится, что расходы на национальную оборону составят 1,784 триллиона юаней с увеличением на 7,2% в сравнении с прошлым годом. Китай последовательно увеличивает оборонный бюджет, при этом придерживается оборонной военной доктрины. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ Флаг Китая

Ранее стало известно, что Китай ввел дополнительные пошлины на американские товары, кроме того, подал иск в ВТО в связи с введением США новых торговых пошлин. В Китае неоднократно заявляли, что введение пошлин нанесет ущерб самим США.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

