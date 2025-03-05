Китай в 2025 году планирует увеличить оборонный бюджет на 7,2% до 1,784 триллиона юаней. В обнародованном в среду проекте бюджета говорится, что расходы на национальную оборону составят 1,784 триллиона юаней с увеличением на 7,2% в сравнении с прошлым годом. Китай последовательно увеличивает оборонный бюджет, при этом придерживается оборонной военной доктрины. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Китай ввел дополнительные пошлины на американские товары, кроме того, подал иск в ВТО в связи с введением США новых торговых пошлин. В Китае неоднократно заявляли, что введение пошлин нанесет ущерб самим США.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.