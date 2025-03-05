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Министр торговли США заявил, что Дональд Трамп может ослабить некоторые пошлины в отношении Канады и Мексики

Могут быть послабления: министр торговли США заявил, что Дональд Трамп может ослабить некоторые пошлины
1:05
Мир

Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник. В интервью Bloomberg TV Латник отметил, что рассматриваются различные варианты смягчения пошлин. Но в целом тарифы останутся в силе. Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп недавно ввел новые пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Размер пошлин составляет 25% на импорт из Канады и Мексики (кроме канадских энергоносителей, на них размер пошлин составил 10%). Кроме того, ранее введенные Трампом пошлины ни китайские товары увеличены.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении ответных пошлин на американские товары и сообщил о подачи иска в ВТО. Китай также объявил о введении ответных мер, кроме того, подал иск в ВТО.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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