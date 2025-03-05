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Верховный суд США отклонил иск администрации президента США о приостановке выплат почти 2 миллиардов долларов

Верховный суд США отказал администрации Трампа: решение федерального судьи оставлено без изменений
0:48
Мир

Верховный суд США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти 2 миллиардов долларов помощи по ранее заключенным контрактам. Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Ранее федеральный судья наложил временный запрет на приостановку помощи, администрация Трампа предприняла попытку обжаловать решение в Верховном суде США.

Известно, что 20 января Дональд Трамп издал указ, в соответствии с которым были приостановлены все программы помощи США другим странам.  Кроме того, после своего избрания президент США поручил департаменту эффективности государственного управления, которым руководит Илон Маск, провести проверку эффективности расходования государственных средств.

Уточнения

Федеральные суды США — органы судебной власти США федерального уровня.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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