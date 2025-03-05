Верховный суд США отклонил иск администрации президента США о приостановке выплат почти 2 миллиардов долларов

Верховный суд США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти 2 миллиардов долларов помощи по ранее заключенным контрактам. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее федеральный судья наложил временный запрет на приостановку помощи, администрация Трампа предприняла попытку обжаловать решение в Верховном суде США.
Известно, что 20 января Дональд Трамп издал указ, в соответствии с которым были приостановлены все программы помощи США другим странам. Кроме того, после своего избрания президент США поручил департаменту эффективности государственного управления, которым руководит Илон Маск, провести проверку эффективности расходования государственных средств.
Федеральные суды США — органы судебной власти США федерального уровня.
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