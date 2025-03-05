Премьер-министр Гренландии заявил, что гренландцы не желают становиться американцами

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять, что гренландцы не хотят становиться американцами, и будущее Гренландии решается жителями острова. Об этом пишет РИА Новости. Это заявление было сделано в ответ на утверждения Трампа о желании присоединить остров.
Во время обращения к конгрессу Дональд Трамп заявил, что США поддерживают право Гренландии на самоопределение и готовы принять ее в состав страны, кроме того, он сказал, что США присоединят Гренландию в любом случае.
Президент США отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие.
Гренландия — крупнейший на Земле остров.
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