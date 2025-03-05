Президент США Дональд Трамп отклонил предложение премьеров Франции и Британии сопровождать Владимира Зеленского в Белый дом.
Лидер Штатов с ними не будет участвовать в подписании соглашения по недрам. Не будет вести с ними также он мирных переговоров и переговоров о датах проведения украинских выборов.
Трамписты выдвинули ряд условий, которые Макрон и Стармер должны будут выполнить. Помимо этого изменится текст соглашения по минералам в сторону ужесточения в пользу США и по увеличению объектов, которые получат американцы.
Также Киев должен будет отказаться от своей ГТС в пользу инвестора из США и не препятствовать продаже "Северного потока-2".
Зеленский должен согласовать ратификацию любого соглашения в парламенте после подписания соглашения полномочными представителями Киева и Вашингтона.
Сам Зеленский отстранен Штатами от подписания документов, поскольку с утратой легитимности не имеет на это права.
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