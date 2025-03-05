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Эл Грин заявил, что готовится начать процесс объявления импичмента президенту США

Готовится новая попытка импичмента: конгрессмен снова хочет снять Трампа с должности
1:23
Мир

Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что он готовится начать процесс объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Ранее выступление Трампа в конгрессе несколько раз прерывали неодобрительные выкрики из зала, инициатором которых был Грин. В результате спикер палаты представителей США Майк Джонсон распорядился вывести его из зала. Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Эл Грин заявляет, что Дональд Трамп не подходит для должности президента США, он планирует начать процесс объявления импичмента.

Издание New York Times отмечает, что Грин известен тем, что неоднократно бросал вызов лидерам Демократической партии США, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока, еще задолго до того, как его коллеги-демократы решили это сделать. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что вчера, еще до выступления в конгрессе, Дональд Трамп ввел новые торговые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики. Размер пошлин для Канады и Мексики составил 25% (за исключение канадских энергоносителей, на которые пошлина установлена в размере 10%). Пошлины на китайские товары, которые ранее ввел Трамп, были увеличены с 10% до 20%.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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