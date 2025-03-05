Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что он готовится начать процесс объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Ранее выступление Трампа в конгрессе несколько раз прерывали неодобрительные выкрики из зала, инициатором которых был Грин. В результате спикер палаты представителей США Майк Джонсон распорядился вывести его из зала. Об этом пишет РИА Новости.
Эл Грин заявляет, что Дональд Трамп не подходит для должности президента США, он планирует начать процесс объявления импичмента.
Издание New York Times отмечает, что Грин известен тем, что неоднократно бросал вызов лидерам Демократической партии США, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока, еще задолго до того, как его коллеги-демократы решили это сделать. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что вчера, еще до выступления в конгрессе, Дональд Трамп ввел новые торговые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики. Размер пошлин для Канады и Мексики составил 25% (за исключение канадских энергоносителей, на которые пошлина установлена в размере 10%). Пошлины на китайские товары, которые ранее ввел Трамп, были увеличены с 10% до 20%.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.