Дональд Трамп полагает, что США так или иначе получат Гренландию

Станет ли Гренландия частью США? Дональд Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают право Гренландии на самоопределение и готовы принять ее в состав страны, он полагает, что США добьются этого в любом случае. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, США работает со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности. На острове живет немного людей, но его территория огромна.

Трамп полагает, что США так или иначе получат Гренландию. Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США, известно, что власти Дании отклонили предложения о покупке острова. Кроме того, известно, что в Гренландии планируется провести референдум о независимости.

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

