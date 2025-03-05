Дональд Трамп полагает, что США так или иначе получат Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают право Гренландии на самоопределение и готовы принять ее в состав страны, он полагает, что США добьются этого в любом случае. Об этом пишет РИА Новости.
Президент Дональд Трамп заявил, США работает со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности. На острове живет немного людей, но его территория огромна.
Трамп полагает, что США так или иначе получат Гренландию. Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США, известно, что власти Дании отклонили предложения о покупке острова. Кроме того, известно, что в Гренландии планируется провести референдум о независимости.
Гренландия — крупнейший на Земле остров.
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