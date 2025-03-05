Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лапшевник с творогом — простой рецепт, который вкуснее запеканки
Секрет здоровых сосудов: ученые доказали пользу одной специи
Киев заявил, что Китай может отправить России своих военных на подмогу
Пост и здоровье: как воздержание от пищи влияет на организм?
Миллион километров без проблем: какие авто ставят рекорды по пробегу?
Хотите сжигать больше калорий? 8 хитростей, которые реально работают
Экономия энергии и забота о природе: революция в климат-контроле
Картофельная запеканка с фрикадельками — идеальный ужин для всей семьи
Хотите золотую весну в саду? Форзиция станет первым ярким акцентом

Дональд Трамп полагает, что США так или иначе получат Гренландию

Станет ли Гренландия частью США? Дональд Трамп сделал заявление
Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают право Гренландии на самоопределение и готовы принять ее в состав страны, он полагает, что США добьются этого в любом случае. Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, США работает со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности. На острове живет немного людей, но его территория огромна.

Трамп полагает, что США так или иначе получат Гренландию. Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США, известно, что власти Дании отклонили предложения о покупке острова.  Кроме того, известно, что в Гренландии планируется провести референдум о независимости.  

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве
Российский шоу-бизнес
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве Аудио 
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Красота и стиль
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Диверсии в Крыму. Что приготовили украинские формирования Дмитрий Плотников Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа
Киев заявил, что Китай может отправить России своих военных на подмогу
Пост и здоровье: как воздержание от пищи влияет на организм?
Миллион километров без проблем: какие авто ставят рекорды по пробегу?
Станет ли Гренландия частью США? Дональд Трамп сделал заявление
Хотите сжигать больше калорий? 8 хитростей, которые реально работают
Экономия энергии и забота о природе: революция в климат-контроле
Картофельная запеканка с фрикадельками — идеальный ужин для всей семьи
Хотите золотую весну в саду? Форзиция станет первым ярким акцентом
Болезнь видно по глазам и мимике: пранкер Сорян поставил диагноз уехавшей в США Марии Машковой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.