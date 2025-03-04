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Начало расследования — в Америке инициировали разбирательство в деле братьев Тейт

2:29
Мир

Генеральный прокурор американского штата Флорида Джемс Утмайер объявил о начале уголовного расследования в отношении Эндрю и Тристана Тейт, которые ранее стали фигурантами дела о торговле людьми на территории Румынии. Об этом сообщает интернет-портал Axios.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По информации издания, ведомство Утмайера намерено использовать весь доступный арсенал юридических средств, чтобы привлечь братьев к ответственности. Это заявление прозвучало после того, как братья Тейт прибыли во Флориду.

Их приезд стал возможен благодаря снятию румынскими властями запрета на выезд из страны, о чем ранее сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на представителя Тейтов. В середине февраля Financial Times писало, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа оказывала давление на Бухарест с целью добиться снятия ограничений на передвижение братьев.

Напомним, что в декабре 2023 года Эндрю и Тристану Тейт были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. Первоначально они находились под арестом, затем мера пресечения была изменена на домашний арест, а позже — на судебный контроль, аналогичный подписке о невыезде, с запретом покидать пределы Румынии.

В августе прошлого года в рамках нового дела у них прошли обыски, после которых обоих братьев задерживали на сутки. Впоследствии Эндрю Тейт был вновь помещен под домашний арест, а Тристан — под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда под судебный контроль был отправлен и Эндрю. Недавно запрет на выезд из Румынии был отменен, что позволило им на частном самолете вылететь в США.

По версии следствия, еще в 2015 году братья Тейт организовали преступную группу, занимавшуюся вербовкой девушек для участия в видеочатах. Участниц принуждали к созданию порнографического контента, который впоследствии распространялся через платные интернет-ресурсы. По предварительным данным, доход Тейтов от этой деятельности составил 2,8 миллиона долларов США и 887 тысяч токенов в криптовалюте.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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