Безоговорочная капитуляция — Германия предрекает судьбу Украины

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Бывший главный стратег Североатлантического альянса Стефани Бабст в эфире немецкого телеканала ZDF высказала убеждение, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта обернется для Киева безоговорочной сдачей позиций.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Она заявила, что подобное решение "не может рассматриваться", потому что это будет считаться фактической капитуляцией Украины.

Кроме того, эксперт подвергла критике американского лидера за решение о приостановке помощи Украине, которое, по ее мнению, приведет к разрушению целостности НАТО. Отвечая на вопрос о прекращении военной поддержки Киева со стороны Вашингтона, Бабст отметила, что "американцы фактически уже приступили к масштабному демонтажу трансатлантического альянса".

По мнению Бабст, европейским странам следует перестать уповать на содействие Соединенных Штатов и отказаться от следования курсу Вашингтона.

Накануне телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме, сообщил о приостановке всей военной помощи Украине до момента, пока президент Дональд Трамп не удостоверится в приверженности Киева мирному диалогу.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что прекратились поставки для Вооруженных сил Украины через военный аэропорт Жешув, являющийся ключевым логистическим центром для доставки вооружений и гуманитарных грузов из США на Украину. По информации СМИ, остановка поставок произошла во вторник около 4:30 по московскому времени.