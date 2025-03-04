Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кошка — пушистый анархист? Разбираемся, что стоит за её страстью к скидыванию предметов
Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?
Начало расследования — в Америке инициировали разбирательство в деле братьев Тейт
Зачем командующий ВСУ скрыл последствия удара по полигону Новомосковский?
Как украинские боевики ведут себя в Дзержинске, рассказал военный ВС РФ
Безоговорочная капитуляция — Германия предрекает судьбу Украины
Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик
Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме
Мастер-класс: как сделать изумительный весенний венок из картона

Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского

1:33
Мир

Обозреватель американского издания PJ Media Мэтт Моргулис полагает, что сожаления, высказанные Владимиром Зеленским в среду по поводу скандальной встречи в Белом доме, говорят о его заметной трансформации. По мнению колумниста, украинский лидер теперь отчаянно ищет расположения президента США Дональда Трампа.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

Автор публикации отмечает, что Зеленский не просто констатирует неудачный ход встречи, но и, как считает Моргулис, просит о предоставлении еще одной возможности для выстраивания более продуктивных отношений в будущем.

По мнению журналиста, теперь украинский президент всячески демонстрирует лояльность Трампу, признавая ту важную роль, которую глава Соединенных Штатов сыграл в поддержке Украины. Моргулис подчеркивает, что Зеленский осознает один ключевой момент: без американской помощи шансы Украины на успех незначительны.

Колумнист задается вопросом, принесет ли такое поведение расположение Трампа, однако считает очевидным тот факт, что Зеленский признает свое неспособное положение диктовать какие-либо условия.

Напомним, что ранее Зеленский предпринял попытку принести извинения после словесного конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также выразил готовность к переговорному процессу. По словам украинского лидера, он и его команда готовы действовать под "сильным руководством" Трампа в целях достижения мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
Наука и техника
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Ваша кошка — пушистый анархист? Разбираемся, что стоит за её страстью к скидыванию предметов
Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?
Начало расследования — в Америке инициировали разбирательство в деле братьев Тейт
Зачем командующий ВСУ скрыл последствия удара по полигону Новомосковский?
Как украинские боевики ведут себя в Дзержинске, рассказал военный ВС РФ
Безоговорочная капитуляция — Германия предрекает судьбу Украины
Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик
Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского
Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме
Мастер-класс: как сделать изумительный весенний венок из картона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.