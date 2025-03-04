Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского

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Обозреватель американского издания PJ Media Мэтт Моргулис полагает, что сожаления, высказанные Владимиром Зеленским в среду по поводу скандальной встречи в Белом доме, говорят о его заметной трансформации. По мнению колумниста, украинский лидер теперь отчаянно ищет расположения президента США Дональда Трампа.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

Автор публикации отмечает, что Зеленский не просто констатирует неудачный ход встречи, но и, как считает Моргулис, просит о предоставлении еще одной возможности для выстраивания более продуктивных отношений в будущем.

По мнению журналиста, теперь украинский президент всячески демонстрирует лояльность Трампу, признавая ту важную роль, которую глава Соединенных Штатов сыграл в поддержке Украины. Моргулис подчеркивает, что Зеленский осознает один ключевой момент: без американской помощи шансы Украины на успех незначительны.

Колумнист задается вопросом, принесет ли такое поведение расположение Трампа, однако считает очевидным тот факт, что Зеленский признает свое неспособное положение диктовать какие-либо условия.

Напомним, что ранее Зеленский предпринял попытку принести извинения после словесного конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также выразил готовность к переговорному процессу. По словам украинского лидера, он и его команда готовы действовать под "сильным руководством" Трампа в целях достижения мира.