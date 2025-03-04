Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского

Обозреватель американского издания PJ Media Мэтт Моргулис полагает, что сожаления, высказанные Владимиром Зеленским в среду по поводу скандальной встречи в Белом доме, говорят о его заметной трансформации. По мнению колумниста, украинский лидер теперь отчаянно ищет расположения президента США Дональда Трампа.
Автор публикации отмечает, что Зеленский не просто констатирует неудачный ход встречи, но и, как считает Моргулис, просит о предоставлении еще одной возможности для выстраивания более продуктивных отношений в будущем.
По мнению журналиста, теперь украинский президент всячески демонстрирует лояльность Трампу, признавая ту важную роль, которую глава Соединенных Штатов сыграл в поддержке Украины. Моргулис подчеркивает, что Зеленский осознает один ключевой момент: без американской помощи шансы Украины на успех незначительны.
Колумнист задается вопросом, принесет ли такое поведение расположение Трампа, однако считает очевидным тот факт, что Зеленский признает свое неспособное положение диктовать какие-либо условия.
Напомним, что ранее Зеленский предпринял попытку принести извинения после словесного конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также выразил готовность к переговорному процессу. По словам украинского лидера, он и его команда готовы действовать под "сильным руководством" Трампа в целях достижения мира.
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