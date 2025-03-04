Социальный взрыв случится на Украине после решения Трампа, считает политолог

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Решение властей США о прекращении военной помощи киевскому режиму может привести к социальному взрыву на Украине. Так считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

По его словам, приостановка поставок военной помощи на Украину — не что иное, как требование президента Дональда Трампа к украинскому лидеру Зеленскому о том, чтобы он принес извинения и подписал договор о минералах и мирное соглашение.

Анатолий Матвийчук уверен, что так Шататы давят на Киев.

Остановка поставок оружия, по его мнению, резко снизит боеспособность Украины.

"Некоторые участки уже начали сыпаться, особые дефициты будут связаны со снарядами и ракетами", — цитирует эксперта MK. RU.

Он добавил, что в Киеве, скорее всего, увеличится число оппозиционеров, генералы будут предъявлять Зеленскому претензии, и на этом фоне может произойти "социальный взрыв" со сменой политического строя и лидеров.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

