Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал мнение, что без американской поддержки Украина и европейские страны не имеют шансов сдержать успехи России на театре военных действий.
Он настоятельно рекомендовал Владимиру Зеленскому пойти навстречу мирным инициативам, исходящим от президента США Дональда Трампа.
По словам ученого, коалиция в составе Соединенных Штатов, стран Восточной и Западной Европы, а также Украины, не смогла одержать верх над Россией, которая, напротив, демонстрирует превосходство над всеми четырьмя сторонами.
Если же из этого уравнения исключить самого значимого участника, помимо самой Украины, а именно США, то, как полагает Миршаймер, европейские страны и Украина тем более не смогут противостоять российской военной мощи. Профессор выразил убежденность, что в таком случае Зеленского ждет неизбежное поражение.
Миршаймер призвал украинского лидера к трезвой оценке сложившейся ситуации и согласию на те мирные предложения, которые выдвигает американский президент Дональд Трамп.
Ранее Владимир Зеленский предпринимал попытки сгладить конфликт после перепалки с Дональдом Трампом в Белом доме, выразив сожаление о произошедшем и заявив о своей готовности к скорейшему началу переговоров. Зеленский отметил, что он и его команда готовы действовать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
В качестве первоочередных мер украинский лидер предложил взаимное освобождение пленных, введение запрета на полеты ракет, дальнобойных беспилотников и бомбардировки энергетической и иной гражданской инфраструктуры, а также "немедленное перемирие на море".
В свою очередь, спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Трампом высказанное Зеленским сожаление относительно инцидента в Белом доме. Джонсон расценил заявление Киева как извинение и видит реальную возможность урегулирования украинского кризиса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.