Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кошка — пушистый анархист? Разбираемся, что стоит за её страстью к скидыванию предметов
Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?
Начало расследования — в Америке инициировали разбирательство в деле братьев Тейт
Зачем командующий ВСУ скрыл последствия удара по полигону Новомосковский?
Как украинские боевики ведут себя в Дзержинске, рассказал военный ВС РФ
Безоговорочная капитуляция — Германия предрекает судьбу Украины
Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик
Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского
Мастер-класс: как сделать изумительный весенний венок из картона

Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме

2:14
Мир

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал мнение, что без американской поддержки Украина и европейские страны не имеют шансов сдержать успехи России на театре военных действий.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Он настоятельно рекомендовал Владимиру Зеленскому пойти навстречу мирным инициативам, исходящим от президента США Дональда Трампа.

По словам ученого, коалиция в составе Соединенных Штатов, стран Восточной и Западной Европы, а также Украины, не смогла одержать верх над Россией, которая, напротив, демонстрирует превосходство над всеми четырьмя сторонами.

Если же из этого уравнения исключить самого значимого участника, помимо самой Украины, а именно США, то, как полагает Миршаймер, европейские страны и Украина тем более не смогут противостоять российской военной мощи. Профессор выразил убежденность, что в таком случае Зеленского ждет неизбежное поражение.

Миршаймер призвал украинского лидера к трезвой оценке сложившейся ситуации и согласию на те мирные предложения, которые выдвигает американский президент Дональд Трамп.

Ранее Владимир Зеленский предпринимал попытки сгладить конфликт после перепалки с Дональдом Трампом в Белом доме, выразив сожаление о произошедшем и заявив о своей готовности к скорейшему началу переговоров. Зеленский отметил, что он и его команда готовы действовать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.

В качестве первоочередных мер украинский лидер предложил взаимное освобождение пленных, введение запрета на полеты ракет, дальнобойных беспилотников и бомбардировки энергетической и иной гражданской инфраструктуры, а также "немедленное перемирие на море".

В свою очередь, спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Трампом высказанное Зеленским сожаление относительно инцидента в Белом доме. Джонсон расценил заявление Киева как извинение и видит реальную возможность урегулирования украинского кризиса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
Наука и техника
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Ваша кошка — пушистый анархист? Разбираемся, что стоит за её страстью к скидыванию предметов
Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?
Начало расследования — в Америке инициировали разбирательство в деле братьев Тейт
Зачем командующий ВСУ скрыл последствия удара по полигону Новомосковский?
Как украинские боевики ведут себя в Дзержинске, рассказал военный ВС РФ
Безоговорочная капитуляция — Германия предрекает судьбу Украины
Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик
Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского
Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме
Мастер-класс: как сделать изумительный весенний венок из картона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.