Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме

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Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал мнение, что без американской поддержки Украина и европейские страны не имеют шансов сдержать успехи России на театре военных действий.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Он настоятельно рекомендовал Владимиру Зеленскому пойти навстречу мирным инициативам, исходящим от президента США Дональда Трампа.

По словам ученого, коалиция в составе Соединенных Штатов, стран Восточной и Западной Европы, а также Украины, не смогла одержать верх над Россией, которая, напротив, демонстрирует превосходство над всеми четырьмя сторонами.

Если же из этого уравнения исключить самого значимого участника, помимо самой Украины, а именно США, то, как полагает Миршаймер, европейские страны и Украина тем более не смогут противостоять российской военной мощи. Профессор выразил убежденность, что в таком случае Зеленского ждет неизбежное поражение.

Миршаймер призвал украинского лидера к трезвой оценке сложившейся ситуации и согласию на те мирные предложения, которые выдвигает американский президент Дональд Трамп.

Ранее Владимир Зеленский предпринимал попытки сгладить конфликт после перепалки с Дональдом Трампом в Белом доме, выразив сожаление о произошедшем и заявив о своей готовности к скорейшему началу переговоров. Зеленский отметил, что он и его команда готовы действовать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.

В качестве первоочередных мер украинский лидер предложил взаимное освобождение пленных, введение запрета на полеты ракет, дальнобойных беспилотников и бомбардировки энергетической и иной гражданской инфраструктуры, а также "немедленное перемирие на море".

В свою очередь, спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Трампом высказанное Зеленским сожаление относительно инцидента в Белом доме. Джонсон расценил заявление Киева как извинение и видит реальную возможность урегулирования украинского кризиса.