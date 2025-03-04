Информации нет — в Минфине США раскрыли деталь соглашения с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на данный момент не установлена новая дата для заключения соглашения с украинской стороной, касающегося совместной разработки природных ресурсов Украины.

Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Украины и США

Как передает телеканал Fox, глава ведомства лаконично прокомментировал ситуацию: "Подписания пока не запланировано".

Напомним, что заключение сделки не состоялось в предыдущую пятницу. По информации источников, причиной послужило недовольство президента США Дональда Трампа поведением Владимира Зеленского во время его пребывания в Белом доме. В то же время, агентство Reuters выразило предположение, что подписание документа может произойти в обозримом будущем.

Ранее, во вторник, Владимир Зеленский выразил разочарование тем, как прошла его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, охарактеризовав ее как сложившуюся "не так".

Украинский президент также заявил о своей готовности к переговорному процессу под эгидой главы Белого дома для достижения мирного урегулирования. Несмотря на то, что формальных извинений не прозвучало, Зеленский акцентировал внимание на своем стремлении к оперативному началу переговоров по разрешению конфликта.