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Больше не друзья — население Франции не воспринимает США как союзника

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Мир

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV, значительная часть французского общества, а именно 73%, придерживается мнения, что Соединенные Штаты Америки утратили статус союзника Франции.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Телеканал уточняет, что приблизительно такое же количество респондентов выразили крайнее удивление по поводу публичного спора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Публикация итогов опроса совпала с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил поддержку Владимиру Зеленскому после недавнего инцидента с его участием в Белом доме.

Социологическое исследование проводилось в онлайн-формате в период с 3 по 4 марта. В нем приняли участие 1009 совершеннолетних жителей Франции. Информация о возможной погрешности полученных данных не сообщается.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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