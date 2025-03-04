Долгий заем — Америка выдала кредиты 115-летним заемщикам

Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил о любопытном факте: в 2020–2021 годах Управление по делам малого бизнеса (SBA) выдало займы на общую сумму в 333 миллиона долларов клиентам, чей возраст, согласно имеющимся данным, перешагнул отметку в 115 лет.

Фото: flickr.com by Роман Боэд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Министерство финансов Соединённых Штатов Америки

Как отметили в DOGE, в указанный период SBA предоставило 3095 кредитов на вышеупомянутую сумму заемщикам, которым исполнилось более 115 лет и которые, при этом, числились живыми в базе данных социального обеспечения.

Представители ведомства уточнили, что в одном из зафиксированных случаев финансовые средства в размере 36 тысяч долларов достались заемщику, которому, если верить документам, исполнилось 157 лет.

Ранее руководитель DOGE, известный предприниматель Илон Маск, комментируя таблицу с данными о возрасте американцев, получающих социальные пособия, иронично заметил, что в стране, судя по всему, проживает немало вампиров. В этой таблице, помимо нескольких миллионов граждан США в возрасте от 120 до 249 лет, фигурировал один "долгожитель", чей возраст был указан в диапазоне 360-369 лет.

Напомним, что о создании нового департамента эффективности государственного управления (DOGE), призванного оптимизировать бюджетные траты и провести реструктуризацию федеральных ведомств, ранее объявил президент США Дональд Трамп. Он анонсировал, что во главе организации встанут Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами. Впоследствии Рамасвами проинформировал о своем выходе из руководящего состава DOGE.