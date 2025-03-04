Извинения приняты — США сочли сожаления Зеленского извинениями

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в беседе с Fox Business поделился, что обсудил с президентом Дональдом Трампом недавнее заявление Владимира Зеленского, в котором тот выразил сожаление относительно инцидента в Белом доме.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

По словам Джонсона, он воспринимает эти слова как принесение извинений и считает, что разрешение украинского кризиса вполне достижимо.

Джонсон упомянул, что разговор с Трампом состоялся всего за два часа до выхода заявления Зеленского. Он сообщил Трампу, что, по его мнению, именно такие слова и следовало произнести Зеленскому. Спикер добавил, что украинский президент, по сути, принес извинения за произошедшее в Овальном кабинете и продемонстрировал готовность к возобновлению переговорного процесса, что Джонсон назвал весьма рассудительным шагом, направленным на достижение соглашения.

По мнению спикера, урегулирование конфликта станет возможным, как только Трамп сможет вовлечь Зеленского в переговорный процесс, к которому впоследствии присоединится и российская сторона. Джонсон выразил уверенность в том, что ситуация будет разрешена.

Ранее украинский лидер выразил сожаление по поводу разногласий с президентом США Дональдом Трампом, имевших место в Белом доме, а также заявил о своей готовности к диалогу под "сильным руководством" Трампа ради достижения мира. Несмотря на то, что прямых извинений не прозвучало, Зеленский обозначил стремление к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что высказываниям Зеленского предшествовала информация о приостановке Соединенными Штатами всей военной помощи Украине до тех пор, пока американский президент не убедится в приверженности Киева мирным переговорам.