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Трансатлантический диалог: Европа нацелена на мирное урегулирование в Украине

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Мир

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о планах Соединенного Королевства и Европейского союза взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки для достижения справедливого и устойчивого мира на территории Украины.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал в соцсетях.

По словам Лэмми, он провел обсуждения с коллегами из ряда европейских стран, а именно из Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, а также с представителями Евросоюза. Как отметил министр, в ходе этих бесед была подтверждена общая решимость сотрудничать с Вашингтоном для установления прочного и справедливого мирного урегулирования украинского вопроса.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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