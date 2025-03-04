Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о планах Соединенного Королевства и Европейского союза взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки для достижения справедливого и устойчивого мира на территории Украины.
Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал в соцсетях.
По словам Лэмми, он провел обсуждения с коллегами из ряда европейских стран, а именно из Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, а также с представителями Евросоюза. Как отметил министр, в ходе этих бесед была подтверждена общая решимость сотрудничать с Вашингтоном для установления прочного и справедливого мирного урегулирования украинского вопроса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.