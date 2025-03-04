Трансатлантический диалог: Европа нацелена на мирное урегулирование в Украине

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о планах Соединенного Королевства и Европейского союза взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки для достижения справедливого и устойчивого мира на территории Украины.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал в соцсетях.

По словам Лэмми, он провел обсуждения с коллегами из ряда европейских стран, а именно из Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, а также с представителями Евросоюза. Как отметил министр, в ходе этих бесед была подтверждена общая решимость сотрудничать с Вашингтоном для установления прочного и справедливого мирного урегулирования украинского вопроса.