Последствия конфликта — реакция Зеленского на приостановку помощи от США

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Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, руководителям разведслужб и дипломатам обратиться к США за информацией о будущем военной помощи.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Глава Украины отметил, что у многих возникает один и тот же вопрос: "что будет дальше с помощью Америки?" По его словам, люди не должны гадать.

Зеленский утверждает, что для Киева важны "нормальные партнерские" отношения с Вашингтоном для окончания конфликта на Украине.

Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.